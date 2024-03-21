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        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Serbest Bölge'deki fabrikaları ziyaret etti

        Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölge'de fabrikaları gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:35 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:35
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        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Serbest Bölge'deki fabrikaları ziyaret etti
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        Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölge'de fabrikaları gezdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Palancıoğlu'na, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkanvekil Yardımcısı Hacı Turan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin de eşlik etti.

        Serbest Bölge'de yeni yatırımlarla ihracatın daha da artacağını, ekonominin büyüyeceğini ifade eden Başkan Palancıoğlu, Serbest Bölge'nin ihracatın ve istihdamın lokomotifi olduğunu belirtti.

        Yerel seçimlere değinen Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Melikgazi'mize hizmet etmeye, halkımız için şu ana kadar yaptığımız rekor hizmetlere önümüzdeki dönem de devam edeceğiz. Çıkmış olduğumuz bu yolda amacımız hep birlikte Kayseri'mize hizmet etmek. Kentimiz, bir sanayi merkezi olarak dünya çapında rekabet gücü yüksek sektörel firmalara ev sahipliği yapmaktadır. Daha yüksek katma değer üretmek için daha insani ve kaliteli bir yaşam inşa edeceğiz. Gönül belediyeciliğimiz ile çıktığımız millete hizmet yolunda, durmak yok yola devam diyoruz. İnşallah 5 yıl daha bu güzel ilçemizi Türkiye Yüzyılı'na götürecek eserleri hep birlikte inşa edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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