Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Serbest Bölge'deki fabrikaları ziyaret etti

Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölge'de fabrikaları gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Palancıoğlu'na, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkanvekil Yardımcısı Hacı Turan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin de eşlik etti.

Serbest Bölge'de yeni yatırımlarla ihracatın daha da artacağını, ekonominin büyüyeceğini ifade eden Başkan Palancıoğlu, Serbest Bölge'nin ihracatın ve istihdamın lokomotifi olduğunu belirtti.