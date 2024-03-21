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        Kayseri'de dorseye çarpan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iki otomobilin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 19:00 Güncelleme: 21.03.2024 - 19:00
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        Kayseri'de dorseye çarpan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iki otomobilin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Erkilet Bulvarı üzerinde, F.D'nin kullandığı 06 EA 1935 plakalı otomobil ile H.B'nin yönetimindeki 06 YKB 08 otomobil, yol kenarında sürücü kursu eğitim pistine park edilen tır dorsesine arkadan çarptı.

        Kazada sürücülerle otomobillerdeki M.B, S.D. ve Y.D. yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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