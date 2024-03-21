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        Kayseri'de iki otomobil, park halindeki TIR dorsesine çarptı: 5 yaralı

        KAYSERİ'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin park halindeki TIR dorsesine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 20:16 Güncelleme: 21.03.2024 - 20:20
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        Kayseri'de iki otomobil, park halindeki TIR dorsesine çarptı: 5 yaralı
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        KAYSERİ'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin park halindeki TIR dorsesine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarında meydana geldi. F.D. yönetimindeki 06 EA 1935 plakalı ile H.B. yönetimindeki 06 YKB 08 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkarak park halindeki TIR dorsesine çarptı. Kazada sürücüler ile yolcular M.B., S.D. ve Y.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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