"Ulu Çınarlar Korosu" ile yalnız dünyaları şenlendi

RAMAZAN KAYA - Kayseri'de Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ndeki "Ulu Çınarlar Korosu"na katılan yaşlı 20 birey, seslendirdikleri eserlerle kulakların pasını siliyor.

Yaşlıların sosyal hayattan uzaklaşmalarını engellemek, yeteneklerini korumak ve farkında olmadıkları yeteneklerini ortaya çıkarmak için birçok sanatsal faaliyet gerçekleştirilen merkezde en yoğun ilgiyi müzik kursu görüyor.

Müzik eğitmeni eşliğinde haftada iki gün bir araya gelen, çaldıkları enstrümanlar eşliğinde öğrendikleri çeşitli eserleri seslendiren, en büyükleri 92 yaşında olan 65 yaş üstü 20 ihtiyar delikanlı, özel günlerde de çeşitli yerlerde sahne alarak, hem eğleniyor hem eğlendiriyor.

Bu dönemde bir ara bunalıma girdiğini ifade eden Uluer, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ile tanışmasının ise tesadüfen gerçekleştiğini belirtti.

Özel günlerde de sahne aldıkları koro ile hayatının renklendiğini vurgulayan Uluer, "Önceden böyle bir koroya katılmak istiyordum. Çocukluktan bu yana müziğe karşı ilgim vardı. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlarla çok güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

Çok sevdiği bağlamayı gençlik yıllarında öğrendiğini ve kendi çapında çaldığını belirten Oyarkılıçgil, "İkinci baharı yaşamak mecburiyetindeyiz. Yaşlıyız diye kenara çekilip bir yerde kalmak hoş bir şey değil. Onun için de hayatımıza hayat katmak istiyoruz." diye konuştu.

Korodan sorumlu şef Namık Kemal Bilgin ise Kafkasya ve Trakya bölgesinde de olmak üzere, her yöreden türküler seslendirdiklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı mahalli sanatçısı da olan Bilgin, kursiyerlerin koroya katıldıktan sonra yaşama bakış açılarının değiştiğine değinerek, "Çünkü bizim her türkümüzde bir hayat, bir hikaye var. Bu benim için de geçerli. Daha moralli oluyorlar. Gayet güzel bir ortamda çalışıyoruz. Türkü söylerken yeri geliyor oynuyoruz. Çok güzel bir ortamımız var. Ulu çınarlarımız için hoş bir vakit oluyor." ifadelerini kullandı.