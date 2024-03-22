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        Kayseri ve Yozgat'a kar yağdı

        Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:48 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:48
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        Kayseri ve Yozgat'a kar yağdı
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        Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu.

        Kayseri'nin yüksek kesimlerinde ve Erciyes Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü.

        Tüm pistlerin açık olduğu kayak merkezinde kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı.

        Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerine de 10 santimetre kar yağdı, sıcaklık sıfır dereceye kadar düştü.

        Yozgat'ta da etkili olan kar yağışıyla kent merkezinde yüksek kesimler karla kaplandı, Çamlık Milli Parkı'nda güzel manzaralar oluşturdu.

        Vatandaşlardan Ali İhsan Gezginci, AA muhabirine, "Kar çok yağsaydı sularımız bol olur, çiftçiye faydası olurdu. Çiftçinin yüzü gülerdi. Havalar kurak geçiyordu, bazı meyveler de çiçek açtı, bu kar onlara zarar vermiş de olabilir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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