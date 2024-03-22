2 kızına istismardan yargılanan babaya 58 yıl hapis

KAYSERİ'de S.Y. (14) ve G.Y. (13) isimli kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan baba Ö.Y. (50), 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de yaşayan Ö.Y., iddiaya göre kız çocuklarından S.Y.'ye 2018-2023, diğer kızı G.Y.'ye de 2020-2023 yılları arasında cinsel istismarda bulundu. S.Y., geçen yıl temmuz ayında ağlayarak durumu annesine anlattı. Çocukların annesinin şikayeti sonrası gözaltına alınıp, tutuklanan Ö.Y. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Ö.Y. ile taraf avukatları katıldı. Kendisine iftira atıldığını öne süren sanık Ö.Y., "Eşimle husumetliydik. İftira atıyor, böyle bir şey yapmadım. Suçsuzum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ö.Y.'yi 2 çocuğuna cinsel istismardan toplam 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.