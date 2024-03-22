Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada 29 gram sentetik uyuşturucu, 79 sentetik hap, hassas terazi, 5 tüfek, 2 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 5 tabanca fişeği, çalıntı 4 bilgisayar, 6 tablet, 37 telefon, 2 oto teybi, 3 hoparlör ve 2 keman ile 14 bıçak ele geçirilmişti.

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