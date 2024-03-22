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        Talas'ta Nevruz Bayramı kutlandı

        Şuşa Azerbaycan Kültür Evi Derneği tarafından Talas'ta 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:41 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:41
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        Talas'ta Nevruz Bayramı kutlandı
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        Şuşa Azerbaycan Kültür Evi Derneği tarafından Talas'ta 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Sokağı'nda düzenlenen törene, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.

        Programda şiirler okundu, 16 Türk devletinin bayraklarıyla gösteri yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, "Hemşehrilerimizle bir araya gelerek gençlerimizin hazırladığı bayrak gösterisini izledik. Bu güzel programda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizin baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Programda Yalçın, yakılan ateşin üzerinden atlayıp demir dövdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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