Kayseri Büyükşehir Belediyesinden öğretmenlere ulaşım ücretinde indirim
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğretmenlerin toplu ulaşım için ödediği fiyatta yüzde 20 indirime gittiklerini açıkladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğretmenlerin toplu ulaşım için ödediği fiyatta yüzde 20 indirime gittiklerini açıkladı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, öğretmenler 11,25 liraya kullandıkları kontaksız kartları yapılan indirimle 9 liraya kullanabilecek.
Açıklamada indirimden özel sektörde görev yapan öğretmenlerin de faydalanabileceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.