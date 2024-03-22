Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kayseri'de sanayicilerle iftarda buluştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Allah'ın izniyle bu inanç, bu heyecan, bu coşku Türk gençliğinde olduğu müddetçe, TEKNOFEST kuşağında olduğu müddetçe bu milleti hiç kimse tutamaz." dedi.

Bakan Kacır, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, bir düğün salonunda sanayicilerle iftar programında bir araya geldi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin sanayileşme kültüründe Anadolu'ya öncülük eden bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin her alanda elde ettiği başarı, attığı her adımın aslında Anadolu'ya örnek ve öncü olduğunu ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Bu açıdan Kayseri'de son 22 yılda elde ettiğimiz kazanımları çok değerli görüyorum. Organize sanayi bölgelerimizi büyüttük. OSB'lerimizde bugün 110 binden fazla kardeşimiz istihdam ediliyor. Sadece şu pandemi döneminde bile 40 bin ilave istihdam oluşturduk. Yeni organize sanayi bölgeleri kuracağız. Yeni endüstri bölgeleri oluşturacağız. Kayseri'yi inşallah hep birlikte, işte ASPİLSAN'la, işte TOMTAŞ'la, işte Kayseri'de halihazırda faaliyetlerini sürdüren 15 AR-GE merkezimizle, yenilerini ekleyeceğimiz AR-GE merkezlerimizle, teknoparklarımızdaki onlarca AR-GE ve inovasyon amaçlı girişimimizle Türkiye Yüzyılı'na daha güçlü şekilde hazırlayacağız."

Kacır, önlerindeki dönemde özel sektörün öncülüğünde şehrin yatırımla, istihdamla, üretimle, icatla ve ihracatla büyümesine katkı sunacaklarını belirtti. Yüz yıl aradan sonra yeniden TOMTAŞ'ın Kayseri'de vücut bulduğunu anlatan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşte Türkiye'nin iftihar vesilelerinden Hürjet, inşallah bu yıl sonundan itibaren Kayseri'de üretiliyor. İşte ASPİLSAN yeni nesil bataryaların üretim üssü olarak Kayseri'de yatırımlarını sürdürüyor. Yüzlerce, binlerce sanayicimiz yeni yatırım yerlerini bizlerden talep ediyor. Kayseri'nin heyecanını, coşkusunu, inancını inşallah bizler asla yalnız bırakmayacağız. Ama size bir şey daha söyleyeyim, en az sizler kadar heyecanlı, en az sizler kadar coşkulu ve inançlı yepyeni bir nesil sizin peşinizden geliyor."