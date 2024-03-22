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        Çocukların kavgası nedeniyle 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 3 sanığın yargılanmasına başlandı

        Kayseri'de çocukların kavgası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı olaya ilişkin haklarında dava açılan 3 sanık hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 22:02 Güncelleme: 22.03.2024 - 22:02
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        Çocukların kavgası nedeniyle 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 3 sanığın yargılanmasına başlandı
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        Kayseri'de çocukların kavgası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı olaya ilişkin haklarında dava açılan 3 sanık hakim karşısına çıktı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık R.İ, tutuksuz sanıklar V.D. ve kardeşi R.D, maktul S.D'nin müşteki yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Duruşma salonunda yerine geçerken, önünden geçtiği sanık R.İ'ye tokat atıp tüküren maktulün ablası İ.L, mahkeme başkanının talimatı ile salondan çıkarıldı.

        Sanık R.İ. savunmasında, olay günü kardeşi S.İ'nin kendisini arayarak, "Beni dövüyorlar" dediğini öne sürerek, şunları kaydetti:

        "Ben de 'Kaç gel' dedim. 'Bırakmıyorlar' deyince de koştum. Biri kardeşime vuruyordu. Bırakmasını söyledim, bırakmadı. Ben de yumruk attım. Ardından kaçtı. Eve giderken önümü kestiler. Anneme ve eşime küfrettiler. Arkadan birisi yanındakine, 'Silahı çıkar ve arabasını yakın.' dedi. Arabayı tekmeliyorlardı. Yanlarına gitmek zorunda kaldım. 15-20 kişi vardı. Maktule bıçak sallamadım. Nasıl yaralandığını görmedim. Ben o sıra baygınlık geçirdim. Böyle olsun istemedim. Sadece kardeşime vuran birine yumruk attım."

        Olayda yaralanan müşteki sanık R.D. ise karşıdan aldığı ilk bıçak darbesiyle kendisinin yaralandığını öne sürdü.

        Sanık R.İ'nin koşarak geldiğini savunan R.D, "Bıçağı sağa, sola salladı. Rahmetli ağabeyim engel olmaya çalıştı. Bıçağı ağabeyimin boğazına soktu. Ardından da sırtından bıçakladı. Bizim elimizde sadece okey takımı vardı." dedi.

        Maktulün şikayetçi eşi H.D. ise "Çocuklarım her gün babalarını soruyor. Onun hesabını kim verecek. Bu adama müebbet verin. Hiçbir indirim yapmayın. Böyle adamlar dışarıda gezmeyi hak etmiyor." diye konuştu.

        Müşteki anne M.D. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ciğerim yanıyor. İnşallah onun da ciğeri yanar. Gün yüzü göremez. İki duvar arasında inşallah çürür. Ben anayım ana. En ağır şekilde cezalandırılsın. Sonuna kadar şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi, Reisoğlu Caddesi'nde, 13 Aralık 2023'te, iki grup arasında çocukların kavga etmesi nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada R.İ, S.D. ile kardeşi R.D'yi bıçakla yaralamış, hastaneye kaldırılan kardeşlerden S.D. hayatını kaybetmişti.

        Gözaltına alınan R.İ, tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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