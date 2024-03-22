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        Kayseri'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

        KAYSERİ'de, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 23:53 Güncelleme: 22.03.2024 - 23:55
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        Kayseri'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
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        KAYSERİ'de, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. Özkan B. (27) yönetimindeki 38 AHJ 922 plakalı hafif ticari araç, Muhammed Ö. (18) yönetimindeki 38 ZV 160 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Nezahat B. (57) ağır yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki Sümeyye T. (24) ve Elmas T. (44) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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