Kayseri'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

KAYSERİ'de, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. Özkan B. (27) yönetimindeki 38 AHJ 922 plakalı hafif ticari araç, Muhammed Ö. (18) yönetimindeki 38 ZV 160 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Nezahat B. (57) ağır yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki Sümeyye T. (24) ve Elmas T. (44) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.