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        15 yaşındaki Nurullah, kurcaladığı tüfeğin ateş alması sonucu öldü

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde Nurullah Kaymaz (15), kurcaladığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 00:34 Güncelleme: 23.03.2024 - 00:40
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        15 yaşındaki Nurullah, kurcaladığı tüfeğin ateş alması sonucu öldü
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        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde Nurullah Kaymaz (15), kurcaladığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Yahyalı ilçesi Kopçu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Nurullah Kaymaz, evde bulunan pompalı tüfeği kurcaladığı sırada silah ateş aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Kaymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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