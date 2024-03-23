Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin'in ders verdiği "hücrede" tasavvufla buluşuyorlar

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de tasavvufa ilgi duyanlar, Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin'in ders verdiği Hunat Hatun Medresesi'ndeki hücrelerde eğitim alıyor.

Kayseri Şems Mevlana Kültürünü Yaşama Sanatı Derneğince tarihi medresede 2017 yılından bu yana tasavvuf sohbetleri düzenleniyor, sema öğretiliyor.

Kadın ve erkek üyeler, Dernek Başkanı zakir Serpil Olgunbaş'ın verdiği tasavvuf sohbetlerine katılıyor.

Dernek üyeleri ayrıca Konya'ya sık sık giderek Mevlana Hazretlerinin türbesini ziyaret ediyor ve manevi kişilerin nasıl ziyaret edileceğini uygulamaları öğreniyor.

Serpil Olgunbaş, AA muhabirine, Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin özellikle Batı dünyasında hümanist, filozof olarak bilindiğini, bir İslam alimi ve bilgini olduğunu ön plana çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Manevi eğitimler alan üyelerinden 8'inin semazen olduğunu anlatan Olgunbaş, "Kardeşlerimiz semazenliği teknik olarak öğrenip yapıyorlar. Bunun manevi kısmı olmadığı zaman o hazzı alamıyorsunuz. Bu, bir gösterimden ibaret kalıyor. Tasavvufa göre sema, Allah'ı işitmenin, Allah'ın ilminde olabilmenin halini yansıtan bir durumdur." diye konuştu.