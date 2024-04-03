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        Kayserispor Başkanı Çamlı: Bugün yenseydik büyük avantaj elde edecektik

        Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Bugün yenseydik büyük avantaj elde edecektik.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 23:59 Güncelleme: 04.04.2024 - 00:05
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        Kayserispor Başkanı Çamlı: Bugün yenseydik büyük avantaj elde edecektik
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        Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Bugün yenseydik büyük avantaj elde edecektik. Alt sıralardakilerin yenilmesi bir tarafa bizim yenmemiz gerekiyordu, olmadı" dedi.

        Kayserispor, Süper Lig'in 31'inci haftasında konuk ettiği Kasımpaşa’ya 2-0’lık skorla mağlup oldu. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Oyuncuların iyi mücadele ettiğini söyleyen Başkan Çamlı, "Kaçırdığımız pozisyonlar var. Bunlar futbolun içinde oluyor. Kayserispor’un önünde daha 7 maçı var. Lig böyle bir şey. Bugün yenseydik büyük avantaj elde edecektik. Alt sıralardakilerin yenilmesi bir tarafa bizim yenmemiz gerekiyordu, olmadı. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Ben hem Kasımpaşa’yı hem de kendi takımımı tebrik ediyorum. Centilmence iyi niyetle mücadele ettiler. Kazanan Kasımpaşa oldu. Onlara da bize de başarılar diliyorum” dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Ali Çamlı’nın konuşması

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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