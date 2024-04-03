Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Mondihome Kayserispor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Barış Kanbak, önemli bir maça çıktıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kanbak, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip takımı iyi analiz ettiklerini belirterek, "Rakip takımın ön bölgede oynayan oyuncularının etkili olduğunu karşılaşma öncesi analiz ettik. Onlara önlem aldık. Biraz da deplasmanda oynamamız nedeniyle kontrollü bir karşılama, topsuz oyun tercih ettik." dedi.

Kayserispor 10 kişi kaldıktan sonra tüm planlarının değiştiğini anlatan Kanbak, şunları kaydetti: "Rakibimizin 10 kişi kalması her iki takımın da planlarını değiştirdi. Rakip eksik kalınca ön alan baskısına geçtik. Önceki maçlardan takım bunu biliyordu, bu geçişi sağlamak basit oldu. Eksik kalan rakibimize karşı topa sahip olmada eksiklikler yaşadık. Topun kontrolü bizde olmalıydı fakat başaramadık. Kazandığımız toplarda 3-4 tane net gol fırsatı yakaladık. Kötü oynadık diyebiliriz ama alabileceğimiz maksimum puan olan 3 puanı aldık. Ligdeki mevcut konumumuzu koruyarak devam ediyoruz."