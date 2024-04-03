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        MHP'nin itirazıyla Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler iptal edildi

        KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Deniz Yağan'ın seçimleri 324 oy farkla kazanması sonrası MHP'nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu, seçimin iptal edilmesine karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 20:46 Güncelleme: 03.04.2024 - 20:50
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        MHP'nin itirazıyla Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler iptal edildi
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        KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Deniz Yağan'ın seçimleri 324 oy farkla kazanması sonrası MHP'nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu, seçimin iptal edilmesine karar verdi. 

        Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP’li aday Deniz Yağan 5 bin 82 oyla seçimi önde bitirdi. MHP'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy alarak 2'nci sırada yer aldı. Bunun üzerine MHP'li yetkililer, mühürsüz pusulaların olduğu iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim kurulu, 6 'evet', 1 'ret' oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimlerin ise 2 Haziran'da tekrarlanacağı öğrenildi.

        'BUGÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM, KUTLU OLSUN'

        Seçimlerin iptali sonrası yazılı açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Yaptığımız itirazlar sonucunda İlçe Seçim Kurulu Pınarbaşı Belediye Seçimleri ve Meclis Üyesi seçimlerinin iptali ve yeniden yapılmasına 6 kabul oyu ve 1 red oyu ile karar vermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yönlendirmeler ile yine boşa düştünüz. Ben size genel başkanlık yapmış birisi olarak sizin üslubunuzla cevap vermeyeceğim. Ama şunu bilin ki beni de sizi de tüm Türkiye artık daha iyi tanıyor. Bugün benim doğum günüm, kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

        CHP İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        CHP Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu tarafından 03.04.2024 tarihinde verilen karar ile Pınarbaşı ilçesinde, halkımızın helal oyları ile kazandığımız seçim iptal edilmiştir. Adliyeye kalabalık bir grupla gelerek, ilçe seçim kurulu başkanını darp eden, tehdit eden, hakaretler eden ve partimize iftiralar atan Milliyetçi Hareket Partisi’nin itirazı, her ne hikmetse aynı ilçe seçim kurulu başkanının vermiş olduğu karar ile iptal edilmiştir. Pınarbaşı’dan Kayseri’ye ve tüm Türkiye’ye haykırıyoruz. Hak, hukuk, adalet anlayışımızla Pınarbaşı’yı halkın helal oylarını asla yalnız bırakmayacağız. Verilen karara karşı yasal itiraz süreçlerini takip edeceğiz" açıklaması yapıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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