MHP'nin itirazıyla Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler iptal edildi

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Deniz Yağan'ın seçimleri 324 oy farkla kazanması sonrası MHP'nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu, seçimin iptal edilmesine karar verdi.

Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP’li aday Deniz Yağan 5 bin 82 oyla seçimi önde bitirdi. MHP'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy alarak 2'nci sırada yer aldı. Bunun üzerine MHP'li yetkililer, mühürsüz pusulaların olduğu iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim kurulu, 6 'evet', 1 'ret' oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimlerin ise 2 Haziran'da tekrarlanacağı öğrenildi.

'BUGÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM, KUTLU OLSUN' Seçimlerin iptali sonrası yazılı açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Yaptığımız itirazlar sonucunda İlçe Seçim Kurulu Pınarbaşı Belediye Seçimleri ve Meclis Üyesi seçimlerinin iptali ve yeniden yapılmasına 6 kabul oyu ve 1 red oyu ile karar vermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yönlendirmeler ile yine boşa düştünüz. Ben size genel başkanlık yapmış birisi olarak sizin üslubunuzla cevap vermeyeceğim. Ama şunu bilin ki beni de sizi de tüm Türkiye artık daha iyi tanıyor. Bugün benim doğum günüm, kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.