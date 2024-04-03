Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan astsubay, hastanede şehit oldu

        Kayseri'de 21 Mart'ta cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde şehit oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 19:14 Güncelleme: 03.04.2024 - 19:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan astsubay, hastanede şehit oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de 21 Mart'ta cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde şehit oldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehit Çullu için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

        Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın katıldı.

        Şehit Çullu'nun naaşı, törenin ardından Adana'nın Çukurova ilçesine uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı!
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı!
        EKK'dan enflasyon açıklaması
        EKK'dan enflasyon açıklaması
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Ankara'da sanayi sitesinde yangın
        Ankara'da sanayi sitesinde yangın
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Almanya tatlı vatan
        Almanya tatlı vatan
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, mazbatasını aldı
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, mazbatasını aldı
        5 kişinin yaralandığı kavgada şarkıcı Metin Işık'a 4, oğluna 42,5 yıl hapis
        5 kişinin yaralandığı kavgada şarkıcı Metin Işık'a 4, oğluna 42,5 yıl hapis
        Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada karar
        Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada karar
        Kılıçdaroğlu'ndan MHP'nin Kayseri milletvekiline, 'Sandığa saygı duyacaksın...
        Kılıçdaroğlu'ndan MHP'nin Kayseri milletvekiline, 'Sandığa saygı duyacaksın...
        Talas'a yaptırılan Şuşa Azerbaycan Evi, 7 Nisan'da açılıyor
        Talas'a yaptırılan Şuşa Azerbaycan Evi, 7 Nisan'da açılıyor
        Başkan Çolakbayrakdar, ortaokul inşaatını inceledi
        Başkan Çolakbayrakdar, ortaokul inşaatını inceledi