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        Kılıçdaroğlu'ndan MHP'nin Kayseri milletvekiline, 'Sandığa saygı duyacaksın' uyarısı

        CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X isimli sosyal medya hesabında, isim vermeden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u eleştirerek, "Bu milletvekilini uyarıyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:50 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:55
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        Kılıçdaroğlu'ndan MHP'nin Kayseri milletvekiline, 'Sandığa saygı duyacaksın' uyarısı
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        CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X isimli sosyal medya hesabında, isim vermeden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u eleştirerek, "Bu milletvekilini uyarıyorum. Genel Başkanını utandırıyorsun, partini utandırıyorsun, en önemlisi sana oy veren halkı utandırıyorsun. Sandığa saygı duyacaksın" ifadelerine yer verdi.

        CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X isimli sosyal medya hesabında, isim vermeden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u eleştirdi. Kılıçdaroğlu, paylaşımında, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen olaylara değinerek, "Kayseri'nin Pınarbaşı Belediyesini, halkın helal oylarıyla kazanan adayımızı ve partimizi tebrik ediyorum. Kazanılan seçimi mafyavari yöntemlerle gasbetmeye çalışan, bir hakime, 'Ben milletvekiliyim' diyerek, tehditler ve küfürler savuran, hatta darbetmeye kalkan milletvekili, bu ülkedeki yozlaşmanın en acı örneği olarak karşımıza çıkmıştır. Bu milletvekilini uyarıyorum. Genel Başkanını utandırıyorsun, partini utandırıyorsun, en önemlisi sana oy veren halkı utandırıyorsun. Sandığa saygı duyacaksın. Pınarbaşı dahil, yerel seçimlerde hangi partinin hakkı gasbedilmeye çalışılıyorsa karşısındayız. İradenizi zorbalığa teslim etmeyin" açıklamasını yaptı. Pınarbaşı'nda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan yüzde 33,30'luk oranla 5 bin 82 oy alıp seçimi kazanırken, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu ise yüzde 31,18'lik oranla 4 bin 758 oyla seçimi kaybetti.

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