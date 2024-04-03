AK Parti'den yeniden seçilen Cumhur İttifakı adayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldı.

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Büyükkılıç mazbatasını, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı ile İl Seçim Kurulu Başkanı Neslihan Aktemur Öztürk'ten aldı.

Törende konuşan Büyükkılıç, seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Şehirde huzur ortamında, demokrasinin kuralları gereğince bir seçim yapıldığını belirten Büyükkılıç, daha fazla katılımı arzu ettiklerini, önceki seçimlere göre oranın bir miktar azaldığını, ona da saygı duyduklarını dile getirdi.