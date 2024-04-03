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        Kayseri'de camilerde itikafa girenler ramazanın son günlerini ibadetle geçiriyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de ramazanın son 10 gününü ibadetle geçirmek isteyenler, itikaf sünneti için kentteki camilere kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:46 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:46
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        Kayseri'de camilerde itikafa girenler ramazanın son günlerini ibadetle geçiriyor
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        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de ramazanın son 10 gününü ibadetle geçirmek isteyenler, itikaf sünneti için kentteki camilere kapandı.

        Gece ve gündüzlerini ibadetle geçirmek isteyenler, ilçe müftülüklerince uygun görülen ve hazırlanan camilerde itikafa girdi.

        Camilerde yatan ve yemek ihtiyaçlarını da burada gideren vatandaşlar, sohbet halkalarına katılıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, tespih çekiyor, geceleri teheccüd namazı kılıyor.

        Camilerde kalan vatandaşların, iftar ve sahur vakitlerindeki yemekleri de gönüllülerce karşılanıyor.

        İl Müftü Yardımcısı Yaşar Bolat, AA muhabirine, itikafa Allah'a yakın olmak, Allah'a kullukta bulunmak, müminlikte olgunluğa erişmek niyetiyle girildiğini söyledi.

        Hazreti Peygamber'in itikafa girdiğinin bilindiğini belirten Bolat, "İtikaf, ramazanın son on gününde normal zamanda meşru olan bazı işleri bırakarak, kişinin mescit ortamında kendini kulluğa ibadete adamasıdır. İtikaf Kur'an ve sünnette sabit. Bakara Suresi'nde iki yerde itikaftan bahsedilir. İtikafa niyet edenler, uygun mescitlere girer, mescitte yer, içer, ibadetini yapar, dünyevi şeylerden tamamen uzaktır. Kur'an-ı Kerim'i okur, mesajını anlamaya çalışır, ibadetlerini yapar. Sadece temizlik, abdest gibi birtakım insani ihtiyaçlar için ancak dışarıya çıkar." diye konuştu.

        Bolat, Kayseri'de yazlık camiler hariç 1430'a yakın caminin ibadete açık olduğunu, bunlardan 87'sinde itikafa girilebildiğini aktardı.

        Camilerin itikaf için ilçe müftülüklerince hazırlandığını anlatan Bolat, "İtikafa girecek olanlar ilçe müftülüklerimize müracaat ediyorlar. İtikafa girilecek caminin görevlilerine de bilgi veriliyor. Onlar da yardımcı oluyor." dedi.

        - Tarihi Gülük Cami'nin hücrelerinde itikafa giriyorlar

        Danişmentlilerden kalma tarihi Gülük Cami'sinin hücrelerinde itikafa giren Mustafa Serbes ise af ayı olarak bilinen ramazanda Allah'ın rahmetinden istifade etmek için camide bulunduklarını kaydetti.

        Caminin itikaf için Melikgazi Müftülüğünce hazırlandığını, her türlü imkanın verildiğini anlatan Serbes, şöyle konuştu:

        "Kuluz biz, nihayetinde günah işlemeye, suç işlemeye hep meyilliyiz. Allah'ın bize sunmuş olduğu bir ikramı var. Her ramazanda hem Rabb'imizin ikramlarını almak hem de ondan özür dileyip bizi affetmesi için burada toplanıyoruz. Yukarıda odalarımız var. Günlük herkesin bir programı varsa onu uygular, Kur'an-ı Kerim okunur. Sohbet halkalarımız olur, bunlarda hadis ve ayetlerin meallerinden bahsedilir. Allah Resulünün yaptığı bir uygulama. Bu uygulamayı tekrar canlı tutuyoruz."

        Serbes, iftar ve sahurlarını hayırseverlerden gelen ikramlarla yaptıklarını dile getirdi.

        2017 yılından bu yana Gülük Cami'nde itikafa giren Bekir Bilal de camide hatimle teravih namazı, tespih namazı kıldıklarını, gece teheccüd namazı kıldıklarını, yaşlısıyla genciyle bir ümmet olma bilinciyle camide ihlasla ibadetlerini yerine getirdiklerini, cami müezzinlerinin, hocalarının da kendilerine yardımcı olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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