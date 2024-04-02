Kayseri'nin Pınarbaşı ve Yahyalı ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

MHP temsilcileri, Pınarbaşı'nda İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 141 sandık için sonuçlara itirazda bulundu.

Yeniden Refah Partisi temsilcileri de Yahyalı'da İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 99 sandık için sonuçlara itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulları, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak.

Pınarbaşı ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82 oyla başkanlığa seçilmiş, MHP adayı Menduh Uzunluoğlu da 4 bin 758 oy almıştı.