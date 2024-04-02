Kayseri'de freni boşalan kamyon 10 araç ve 4 iş yerine çarparak durabildi

Yaralananın olmadığı kazada iş yerleri ve araçlar zarar gördü.

Yeni Sanayi Sitesi'ne tamir için getirilen park halindeki plakasız kamyon, freninin boşalması sonucu geri geri giderek, 10 araca ve 4 iş yerine çarpıp yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon, 10 araca ve 4 iş yerine zarar verdi.

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