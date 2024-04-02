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        Kayseri'de freni boşalan kamyon 10 araç ve 4 iş yerine çarparak durabildi

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon, 10 araca ve 4 iş yerine zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:46 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:46
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        Kayseri'de freni boşalan kamyon 10 araç ve 4 iş yerine çarparak durabildi
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon, 10 araca ve 4 iş yerine zarar verdi.

        Yeni Sanayi Sitesi'ne tamir için getirilen park halindeki plakasız kamyon, freninin boşalması sonucu geri geri giderek, 10 araca ve 4 iş yerine çarpıp yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

        Yaralananın olmadığı kazada iş yerleri ve araçlar zarar gördü.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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