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        Kocasinan Belediyesinin park çalışmaları sürüyor

        Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni parkların yanı sıra varolan parklarda da bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına devem ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:19 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:19
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        Kocasinan Belediyesinin park çalışmaları sürüyor
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        Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni parkların yanı sıra varolan parklarda da bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına devem ediyor.

        Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, tasarım yönünden fark oluşturan, donanımı ve fonksiyonel bakımdan örnek teşkil eden sosyal yaşam alanları yaptıklarını belirtti.

        Kocasinan'a bir yandan yeni ve farklı parkların kazandırıldığını, diğer yandan da mevcut parkları yeşil alan ağırlıklı daha fonksiyonel hale getirdiklerine dikkati çeken Çolakbayrakdar, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmaya ve vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırmaya devam ettiklerini ifade etti.

        Gerek park yapımı gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla Kocasinan'a yeni bir soluk kazandırdıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Bu çerçevede çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan ve aktif olarak kullanılan alanların bakımı sağlanırken, zararlı bakterilerin oluşumunu da mümkün olduğunca önlemeye çalışıyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir."

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