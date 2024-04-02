Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde gökyüzüne yüzlerce mavi balon bırakıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın'ın da katıldığı etkinlikte otizm farkındalığı için broşür dağıtıldı.

Özel öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar ellerinde "Otizm eksiklik değil, farkındalıktır", "Otizmin tek ilacı sevgi", "Otizmin farkında olanların yanındayız" yazılı pankartlarla etkinlik alanına geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda, otizmli bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlamaya yönelik özel bir eğitim uygulama okulu tarafından etkinlik düzenlendi.

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