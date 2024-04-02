Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde gökyüzüne yüzlerce mavi balon bırakıldı

        Kayseri'de, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde gökyüzüne yüzlerce mavi balon bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:43 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde gökyüzüne yüzlerce mavi balon bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde gökyüzüne yüzlerce mavi balon bırakıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda, otizmli bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlamaya yönelik özel bir eğitim uygulama okulu tarafından etkinlik düzenlendi.

        Özel öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar ellerinde "Otizm eksiklik değil, farkındalıktır", "Otizmin tek ilacı sevgi", "Otizmin farkında olanların yanındayız" yazılı pankartlarla etkinlik alanına geldi.

        Katılımcılar gökyüzüne yüzlerce mavi balon bıraktı, kumaşa renkli el baskısı yaptı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın'ın da katıldığı etkinlikte otizm farkındalığı için broşür dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Finlandiya'da okulda silahlı saldırı
        Finlandiya'da okulda silahlı saldırı
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması
        Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Yahyalı Belediye Başkan adayı ile meclis üyesi adayları partiden...
        İYİ Parti Yahyalı Belediye Başkan adayı ile meclis üyesi adayları partiden...
        Hayırseverlerin kurduğu ASPİLSAN, 43 yıldır Türkiye'nin enerjisine güç katı...
        Hayırseverlerin kurduğu ASPİLSAN, 43 yıldır Türkiye'nin enerjisine güç katı...
        İş insanı kardeşleri 41 milyon TL dolandıran avukata yeniden 15 yıl hapis
        İş insanı kardeşleri 41 milyon TL dolandıran avukata yeniden 15 yıl hapis
        Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki kuryenin babası: 168 kilometre hızla...
        Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki kuryenin babası: 168 kilometre hızla...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki s...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki s...
        Kayseri'de AK Parti'li Büyükkılıç başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 3 ilçe...
        Kayseri'de AK Parti'li Büyükkılıç başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 3 ilçe...