Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de AK Parti'li Büyükkılıç başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 3 ilçeyi MHP, 2 ilçeyi CHP, 1 ilçeyi İYİ Parti kazandı (2)

        MEŞALELERLEKUTLAMA YAPTILARKayseri'de kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile merkez ilçelerin yeniden kazanılması sonrası il başkanlığı önünde meşaleli kutlama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:16 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de AK Parti'li Büyükkılıç başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 3 ilçeyi MHP, 2 ilçeyi CHP, 1 ilçeyi İYİ Parti kazandı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEŞALELERLEKUTLAMA YAPTILAR

        Kayseri'de kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile merkez ilçelerin yeniden kazanılması sonrası il başkanlığı önünde meşaleli kutlama yapıldı. Programa, AK Parti milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahit Cıngı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Süreç devam ediyor. Bu süreç içinde sahada olan kardeşlerimiz var. Onlara da teşekkür ediyorum. 1,5 milyon insanımızın yaşadığı bu güzide şehrimizin iradesine saygı duyuyor, gerek AK Partimiz gerekse de diğer siyasi partilerimizden seçilen başkanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tüm ilçelerimizi bağrıma basıyorum. Oradaki iradelere saygı duyuyorum. Biz Kayseri'yiz. Biz birlikte anlam ifade ederiz. Olayı kişiselleştirmeyiz. Kayserimizin tamamını kucaklayan ve şehrimizi geleceğe taşıyan anlayış içinde el ele gönül gönüle ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, bu şehrimizin insanlarına hizmet etmekle kendimizi yükümlü olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Murat Kurum'dan açıklamalar
        Murat Kurum'dan açıklamalar
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İzmir'de hangi aday önde?
        İzmir'de hangi aday önde?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de AK Parti'li Büyükkılıç başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 3 ilçe...
        Kayseri'de AK Parti'li Büyükkılıç başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 3 ilçe...
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, seçim sonuçlarını değerlend...
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, seçim sonuçlarını değerlend...
        Kayseri'de oy kullanmaya atları ile geldiler
        Kayseri'de oy kullanmaya atları ile geldiler
        Bakan Özhaseki: İnsanların siyasi tercihi başımızın üstünde
        Bakan Özhaseki: İnsanların siyasi tercihi başımızın üstünde
        Bakan Özhaseki, oyunu Kayseri'de kullandı:
        Bakan Özhaseki, oyunu Kayseri'de kullandı:
        Milletvekili Akar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç oy kullandı
        Milletvekili Akar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç oy kullandı