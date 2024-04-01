Kayseri'de AK Parti'li Büyükkılıç başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 3 ilçeyi MHP, 2 ilçeyi CHP, 1 ilçeyi İYİ Parti kazandı (2)

MEŞALELERLEKUTLAMA YAPTILAR

Kayseri'de kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile merkez ilçelerin yeniden kazanılması sonrası il başkanlığı önünde meşaleli kutlama yapıldı. Programa, AK Parti milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahit Cıngı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Süreç devam ediyor. Bu süreç içinde sahada olan kardeşlerimiz var. Onlara da teşekkür ediyorum. 1,5 milyon insanımızın yaşadığı bu güzide şehrimizin iradesine saygı duyuyor, gerek AK Partimiz gerekse de diğer siyasi partilerimizden seçilen başkanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tüm ilçelerimizi bağrıma basıyorum. Oradaki iradelere saygı duyuyorum. Biz Kayseri'yiz. Biz birlikte anlam ifade ederiz. Olayı kişiselleştirmeyiz. Kayserimizin tamamını kucaklayan ve şehrimizi geleceğe taşıyan anlayış içinde el ele gönül gönüle ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, bu şehrimizin insanlarına hizmet etmekle kendimizi yükümlü olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.