Kayseri'de AK Parti'li Büyükkılıç başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 3 ilçeyi MHP, 2 ilçeyi CHP, 1 ilçeyi İYİ Parti kazandı

KAYSERİ'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Memduh Büyükkılıç yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 16 ilçenin 7'sinde AK Parti, 2'sinde CHP, 3'ünde MHP ve 1'inde İYİ Parti'nin adayı kazandı. 3 ilçede oy sayımı sürüyor.

Kayseri'de, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Memduh Büyükkılıç, yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 16 ilçenin 13'ünde yine resmi olmayan sonuçlara göre, 7'si AK Parti'li, 2'si CHP'li, 3'ü MHP'li ve 1'i İYİ Parti'li başkan adayı kazandı. Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Akkışla ilçelerinde oy sayımı sürüyor. Melikgazi'de AK Parti'li Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan'da AK Parti'li Ahmet Çolakbayrakdar, Talas'ta AK Parti'li Mustafa Yalçın, Bünyan'da MHP'li Selahattin Metin, Develi'de AK Parti'li Adem Şengül, Felahiye'de CHP'li Şeref Güleser, Hacılar'da AK Parti'li Bilal Özdoğan, İncesu'da AK Parti'li Mustafa İlmek, Özvatan'da MHP'li Halit Demir, Sarıoğlan'da MHP'li Bekir Ayyıldırım, Sarız'da CHP'li Ömer Faruk Eroğlu, Tomarza'da İYİ Parti'li Osman Koç, Yahyalı'da AK Parti'li Esat Öztürk seçimin galibi oldu.