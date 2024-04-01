Kayseri'de AK Parti'li Büyükkılıç başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 3 ilçeyi MHP, 2 ilçeyi CHP, 1 ilçeyi İYİ Parti kazandı
KAYSERİ'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Memduh Büyükkılıç yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
KAYSERİ'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Memduh Büyükkılıç yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 16 ilçenin 7'sinde AK Parti, 2'sinde CHP, 3'ünde MHP ve 1'inde İYİ Parti'nin adayı kazandı. 3 ilçede oy sayımı sürüyor.
Kayseri'de, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Memduh Büyükkılıç, yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 16 ilçenin 13'ünde yine resmi olmayan sonuçlara göre, 7'si AK Parti'li, 2'si CHP'li, 3'ü MHP'li ve 1'i İYİ Parti'li başkan adayı kazandı. Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Akkışla ilçelerinde oy sayımı sürüyor. Melikgazi'de AK Parti'li Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan'da AK Parti'li Ahmet Çolakbayrakdar, Talas'ta AK Parti'li Mustafa Yalçın, Bünyan'da MHP'li Selahattin Metin, Develi'de AK Parti'li Adem Şengül, Felahiye'de CHP'li Şeref Güleser, Hacılar'da AK Parti'li Bilal Özdoğan, İncesu'da AK Parti'li Mustafa İlmek, Özvatan'da MHP'li Halit Demir, Sarıoğlan'da MHP'li Bekir Ayyıldırım, Sarız'da CHP'li Ömer Faruk Eroğlu, Tomarza'da İYİ Parti'li Osman Koç, Yahyalı'da AK Parti'li Esat Öztürk seçimin galibi oldu.
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KİMDİR?
AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç, 1953 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kayseri'de tamamladı. Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Büyükkılıç, İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı gibi STK'lerde yöneticilik ve başkanlık yaptı. Siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak giren Büyükkılıç, 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi. 1999 yılında Fazilet Partisinden Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında da AK Parti'den Melikgazi Belediye Başkanlığı'na seçildi.31 Mart 2019 tarihinde AK Parti'den Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Büyükkılıç, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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