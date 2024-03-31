Kayseri'de kaybolan 150 küçükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dron yardımıyla arazide yaptıkları aramada, kaybolan hayvanların yerini tespit etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Güllüce Mahallesi'nde yaşayan M.N, açık besi yaptığı ahırındaki 150 küçükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarında bulundu.

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