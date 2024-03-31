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        Kayseri'de kaybolan 150 küçükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kaybolan 150 küçükbaş hayvan, jandarma tarafından dron yardımıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:13 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:15
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        Kayseri'de kaybolan 150 küçükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu
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        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kaybolan 150 küçükbaş hayvan, jandarma tarafından dron yardımıyla bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Güllüce Mahallesi'nde yaşayan M.N, açık besi yaptığı ahırındaki 150 küçükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarında bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dron yardımıyla arazide yaptıkları aramada, kaybolan hayvanların yerini tespit etti.

        Küçükbaş hayvanlar, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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