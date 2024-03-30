Milletvekili Akar ve Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle iftar yaptı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencileriyle iftar sofrasında buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ERÜ Personel ve Öğrenci Yemekhanesi'nde iftar programına katılan Akar ve Büyükkılıç, öğrencilerle sohbet etti.

Büyükkılıç, öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, "Rektörümüze ve öğrencilerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında hepsine başarılar diliyorum. Genç ve öğrenci dostu bir şehir olarak daima onların en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.