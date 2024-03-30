Kayseri'de seçim güvenliği için 5 bin 560 personel görev yapacak

İlçelerde ise 532 polis seçim güvenliği için hizmet verecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarınki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1454 jandarma ve 3 bin 574 polis kent merkezinde görev alacak.

Kayseri'de seçim güvenliği için 5 bin 560 güvenlik personelinin görev yapacağı bildirdi.

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