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        Kayseri'de seçim güvenliği için 5 bin 560 personel görev yapacak

        Kayseri'de seçim güvenliği için 5 bin 560 güvenlik personelinin görev yapacağı bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 15:50 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:50
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        Kayseri'de seçim güvenliği için 5 bin 560 personel görev yapacak
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        Kayseri'de seçim güvenliği için 5 bin 560 güvenlik personelinin görev yapacağı bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarınki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1454 jandarma ve 3 bin 574 polis kent merkezinde görev alacak.

        İlçelerde ise 532 polis seçim güvenliği için hizmet verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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