Kayseri'de park halindeki minibüsün çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de park halindeki minibüsün çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de park halindeki minibüsün çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde park halindeki bir minibüsün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli belirlenen adreste yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan minibüs, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.
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