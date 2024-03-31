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        Milletvekili Akar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç oy kullandı

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:22 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:22
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        Milletvekili Akar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç oy kullandı
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.

        Sultan Alparslan İmam Hatip Ortokulu 1247 No'lu sandıkta oyunu kullanan AK Parti Kayseri Milletvekili Akar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, hep beraber güzel bir seçim kampanyası gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Diğer partilerle karşılıklı nezaket, saygı ve demokratik teamüllere uygun şekilde bu ana kadar gelindiğini aktaran Akar, sürecin de sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için her türlü tedbirin alındığını belirtti.

        Siyasi partiler olarak görüşlerini, tekliflerini, düşüncelerini ve projelerini halka sunduklarını dile getiren Akar, şunları kaydetti:

        "Şu anda onların karar sürecini yaşıyoruz. Onlar kararlarını verecek. Verdikleri karar bizim için tabii ki son derece saygıdeğerdir. Bu karar ülkemize, milletimize yararlı olsun, hayırlı olsun. Bizim amacımız, dileğimiz, temennimiz 85 milyon vatandaşımızın, Kayserili hemşehrilerimizin rahat, huzur içinde, konforlu bir şekilde yaşamaları. Belediyecilikten en üst düzeyde hizmet almaları ve her geçen gün gelişen ülkemizin daha da gelişmesi, vatandaşımızın mutlu olması. Dileğimiz, temennimiz bu. İnşallah vatandaşlarımız kararı da bu yönde verecek. Karar çıktıktan sonra karara herkes saygılı olacak. Esas olan vatandaşımızın kararıdır. Verilecek kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

        - Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, oyunu kullandı

        Cumhur İttifakı'nın adayı Büyükkılıç da Özkar Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi'nde oyunu kullandı.

        Seçim kampanyasının seviyeli geçtiğini, Kayseri'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirten Büyükkılıç, "Çok şükür huzur ortamında oylarımızı verdik. Allah, hayırlı uğurlu eylesin. Cenabıallah vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı, bu anlayışla da yaşamayı, bu duygulara sahip çıkmayı her zaman bizlere nasip eylesin. Akşam, milletin ortaya çıkacak olan kararına saygı duyacağız. Ona göre herkes yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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