Kayseri'de oy kullanmaya atları ile geldiler

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde bazı seçmenler, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı okula atlarıyla geldi. Bekir Erdem (38), "İlk kez at ile gelerek oy kullandık. Bu seçim biraz değişiklik olsun, hatırası kalsın istedik" dedi.

Kayseri'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hacılar ilçesi Hürmetçi Mahallesi'nde yaşayan bazı mahalle sakinleri, oy kullanacakları okula atları ile birlikte geldi. Doğa fotoğrafçılarının uğrak noktalarından yılkı atları ve mandaları ile meşhur olan mahallede okula 'zaza' isimli atı ile gelen Erdem ve arkadaşlarını görenler ise cep telefonları ile bu anları kaydetti. Okul bahçesindeki kameriyeye atlarını bağlayan üç arkadaş ardından oylarını kullandı.