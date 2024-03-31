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        Kayseri'de oy kullanmaya atları ile geldiler

        KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde bazı seçmenler, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı okula atlarıyla geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:25 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:30
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        Kayseri'de oy kullanmaya atları ile geldiler
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        KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde bazı seçmenler, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı okula atlarıyla geldi. Bekir Erdem (38), "İlk kez at ile gelerek oy kullandık. Bu seçim biraz değişiklik olsun, hatırası kalsın istedik" dedi.

        Kayseri'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hacılar ilçesi Hürmetçi Mahallesi'nde yaşayan bazı mahalle sakinleri, oy kullanacakları okula atları ile birlikte geldi. Doğa fotoğrafçılarının uğrak noktalarından yılkı atları ve mandaları ile meşhur olan mahallede okula 'zaza' isimli atı ile gelen Erdem ve arkadaşlarını görenler ise cep telefonları ile bu anları kaydetti. Okul bahçesindeki kameriyeye atlarını bağlayan üç arkadaş ardından oylarını kullandı.

        Farklı bir anı olması amacıyla atları ile oy kullanmaya geldiklerini söyleyen Bekir Erdem, "Mahallemiz turistik bir bölgede yer alıyor. Manda ve yılkı atlarımız meşhur. Oy kullanmaya da atla gelmek istedik. Burada amacımız mahallemize olan ilgiyi daha da artırmak ve adının farklı kitlelerce de duyulmasını sağlamak. İlk kez at ile gelerek oy kullandık. Bu seçim biraz değişiklik olsun, hatırası kalsın istedik. Yanlarından geçtiğimiz insanlar şaşırıyor. 'Oy vermeye gidiyoruz' dediğimiz de şaşkınca bakıyorlar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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