Bakan Özhaseki: İnsanların siyasi tercihi başımızın üstünde

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de oyunu kullanıp, "Bu işin bence en önemli tarafı; kavgasız, gürültüsüz bir seçim dönemi atlatılması, Türkiye'nin böyle bir demokratik olgunluğa erişmesi. Çünkü insanların siyasi tercihi başımızın üstünde" dedi.

Bakan Özhaseki, oyunu kullanmak için eşi Neşe Özhaseki ile özel bir okula geldi. 1356 numaralı sandıkta oy kullanan Özhaseki, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Gazetecilere de konuşan Özhaseki, "Burada söylenecek en önemli husus, Türkiye'nin gelmiş olduğu demokratik olgunluk. Bizim iktidarımız döneminde her seçim çok yüksek katılımlı ve huzur içerisinde geçti. Bu işin bence en önemli tarafı; kavgasız, gürültüsüz bir seçim dönemi atlatılması, Türkiye'nin böyle bir demokratik olgunluğa erişmesi. Çünkü insanların siyasi tercihi başımızın üstünde. Bugün şöyle düşünürler, yarın daha farklı şekilde tercihlerde bulunabilirler. Bunlar, hep saygıyla karşılanması gereken işler. Önemli olan gelip, bu iradelerini sandığa yansıtmaları. Bu da haliyle Türkiye'deki gelinen demokratik olgunluğu gösterir" dedi.