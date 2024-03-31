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        Bakan Özhaseki: İnsanların siyasi tercihi başımızın üstünde

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de oyunu kullanıp, "Bu işin bence en önemli tarafı; kavgasız, gürültüsüz bir seçim dönemi atlatılması, Türkiye'nin böyle bir demokratik olgunluğa erişmesi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:34 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:35
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        Bakan Özhaseki: İnsanların siyasi tercihi başımızın üstünde
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        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de oyunu kullanıp, "Bu işin bence en önemli tarafı; kavgasız, gürültüsüz bir seçim dönemi atlatılması, Türkiye'nin böyle bir demokratik olgunluğa erişmesi. Çünkü insanların siyasi tercihi başımızın üstünde" dedi.

        Bakan Özhaseki, oyunu kullanmak için eşi Neşe Özhaseki ile özel bir okula geldi. 1356 numaralı sandıkta oy kullanan Özhaseki, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Gazetecilere de konuşan Özhaseki, "Burada söylenecek en önemli husus, Türkiye'nin gelmiş olduğu demokratik olgunluk. Bizim iktidarımız döneminde her seçim çok yüksek katılımlı ve huzur içerisinde geçti. Bu işin bence en önemli tarafı; kavgasız, gürültüsüz bir seçim dönemi atlatılması, Türkiye'nin böyle bir demokratik olgunluğa erişmesi. Çünkü insanların siyasi tercihi başımızın üstünde. Bugün şöyle düşünürler, yarın daha farklı şekilde tercihlerde bulunabilirler. Bunlar, hep saygıyla karşılanması gereken işler. Önemli olan gelip, bu iradelerini sandığa yansıtmaları. Bu da haliyle Türkiye'deki gelinen demokratik olgunluğu gösterir" dedi.

        'KAYSERİ KAVGAYI DA GÜRÜLTÜYÜ DE SEVMEZ'

        Özhaseki, "Herkes, geleceğini inşa etmesini düşündüğü insanları seçiyor. Yaşadığı şehirde, bulunduğu ilçede, kimin kendisini idare etmesini istiyorsa, kimi 5 sene boyunca görmek istiyorsa ve kendi şehrine, bölgesine kim daha iyi hizmet eder diye düşünüyorsa; onu tercih ediyorlar. Bu da son derece önemli. Çünkü şehirlerin geleceği, oradaki yerel yöneticinin ufuklarıyla doğru orantılı. Bu çok önemli bir hadise. Çok şükür ben de yıllarca hizmet ettim. Şimdi arkadaşlarımız bir çizgi üzerinde hizmet ediyorlar. Hizmet ağırlıklı, şehrimizi büyüten, insanımızın refahını artıran, günlük yaşamını kolaylaştıran her türlü tedbiri alarak şimdiye kadar hamdolsun geldik. Şaibesiz, gürültü, kavgasız, dedikodusuz bir ortamda geldik. Kayseri zaten kavgayı da gürültüyü de sevmez. Hep barıştan, huzurdan ve hizmetten yana oyunu kullanmıştır. Hamdolsun bugüne kadar böyle gördük. İnşallah seçimlerin sonucu hem şehrimize hem de ülkemize hayırlı olur" diye konuştu.

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