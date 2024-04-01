Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, seçim sonuçlarını değerlendirdi:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre yeniden kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Memduh Büyükkılıç, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, birlik beraberlik mesajı verdi.

Kayseri halkının iradesine saygı duyduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Gerek AK Parti'den gerekse diğer siyasi partilerden seçilen belediye başkanlarını kutluyorum. Tüm ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızı bağrımıza basıyoruz. Oradaki iradelere saygı duyuyorum. Biz Kayseri'yiz, biz birlikte anlam ifade ederiz. Biz olayı kişiselleştirmeyiz. Kayseri'nin tamamını kucaklayan anlayış içerisinde el ele gönül gönüle, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, oy veren ya da vermeyen bu şehrin insanlarına hizmet etmekle hükümlüyüz." diye konuştu.