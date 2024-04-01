Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, seçim sonuçlarını değerlendirdi:

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre yeniden kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Memduh Büyükkılıç, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 01:12 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, seçim sonuçlarını değerlendirdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre yeniden kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Memduh Büyükkılıç, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

        Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, birlik beraberlik mesajı verdi.

        Kayseri halkının iradesine saygı duyduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Gerek AK Parti'den gerekse diğer siyasi partilerden seçilen belediye başkanlarını kutluyorum. Tüm ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızı bağrımıza basıyoruz. Oradaki iradelere saygı duyuyorum. Biz Kayseri'yiz, biz birlikte anlam ifade ederiz. Biz olayı kişiselleştirmeyiz. Kayseri'nin tamamını kucaklayan anlayış içerisinde el ele gönül gönüle, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, oy veren ya da vermeyen bu şehrin insanlarına hizmet etmekle hükümlüyüz." diye konuştu.

        AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ise Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecinden geçtiğini söyledi.

        Seçim sürecinin kazasız belasız geçtiğinin altını çizen Üzüm, "AK Parti'nin genlerinde halkın iradesine saygı en önde gelir. Halkımız bu şekilde bir takdirde bulunmuştur. Bizler yarından itibaren 5 yıl süreyle Kayseri'ye en iyi şekilde hizmet etmeye başlayacağız ve bu birlikteliğin 2029 yılına kadar süreceğinin de garantisini veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Programa, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Murat Kurum'dan açıklamalar
        Murat Kurum'dan açıklamalar
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İzmir'de hangi aday önde?
        İzmir'de hangi aday önde?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Türkiye kararını verdi!
        Türkiye kararını verdi!
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Hatay'da büyük yarış
        Hatay'da büyük yarış
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de oy kullanmaya atları ile geldiler
        Kayseri'de oy kullanmaya atları ile geldiler
        Bakan Özhaseki: İnsanların siyasi tercihi başımızın üstünde
        Bakan Özhaseki: İnsanların siyasi tercihi başımızın üstünde
        Bakan Özhaseki, oyunu Kayseri'de kullandı:
        Bakan Özhaseki, oyunu Kayseri'de kullandı:
        Milletvekili Akar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç oy kullandı
        Milletvekili Akar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç oy kullandı
        Kayseri'de kaybolan 150 küçükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu
        Kayseri'de kaybolan 150 küçükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu
        Kayseri'de park halindeki minibüsün çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de park halindeki minibüsün çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı