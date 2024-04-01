İş insanı kardeşleri 41 milyon TL dolandıran avukata yeniden 15 yıl hapis

KAYSERİ'de, iş insanı kardeşler Mustafa U. (53) ve İbrahim U.'yu (54) zaman aşımından düşen bir davadan dolayı, düzenlediği sahte mahkeme kararlarıyla 41 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla, tutuksuz yargılanan avukat Orhan Kaftanoğlu'na (79) verilen 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasını, Yargıtay, aynı suçtan başka dosya daha olduğundan bozdu. Dosyaların birleştirilmesiyle yeniden yargılanan avukat, yine aynı oranda cezalandırılıp, 7 yıl 7 ay da meslekten menedildi.

Kentte, ev aletleri üretici firmasının sahibi kardeşler Mahmut U. ve İbrahim U. hakkındaki, 2003'ten beri 'Teşekkül halinde ihracat kaçakçılığı' suçlamasıyla süren ve zaman aşımıyla düşen davayla ilgilenen avukat Orhan Kaftanoğlu, iddiaya göre; söz konusu kişileri; adli para cezalarının infaz edileceği, haklarında da 10 katı tutarında beyanname düzenlendiği, para cezasının ödenmemesi durumunda hapis cezasına çarptırılacakları şeklinde korkutup, Gaziantep Mahkemeler Veznesi tarafından düzenlenmiş gibi, gerçeğe aykırı 99 adet sayman mutemedi alındı belgesi (ödenen harç parası bedeli) düzenledi. Avukatın, 2013-2020 yılları arasında değişik miktarlarda mutemet alındı belgesiyle (ödemesi yapılan belge) 41 milyon 840 bin 98 TL alarak haksız menfaat temin ettiği ileri sürüldü. İbrahim U. ve Mustafa U.'nun savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla avukat Kaftanoğlu hakkında 'Dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açıldı.

DAVA GÖRÜLDÜ Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Eylül 2021'de görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Orhan Kaftanoğlu ile şikayetçi Mustafa U. ve İbrahim U. kardeşler katılmazken, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık avukat Kaftanoğlu'nu, 'Dolandırıcılık'tan 10 yıl, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan da 5 yıl 2 ay 15 gün olmak üzere toplam 15 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 330 bin TL cezaya çarptırdı. Heyet, tutuksuz yargılanan sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.