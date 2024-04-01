Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki seçimlere ilişkin açıklama:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki seçimlere ilişkin, "CHP'li kimi görevliler ile seçim kurulu bünyesindeki bazı şahısların, mühürsüz sandık torbaları ve yine mührü olmayan birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıkları tarafımızca tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:45 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki seçimlere ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki seçimlere ilişkin, "CHP'li kimi görevliler ile seçim kurulu bünyesindeki bazı şahısların, mühürsüz sandık torbaları ve yine mührü olmayan birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıkları tarafımızca tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

        Özdemir, yazılı açıklamasında, seçmenlerin bugün demokratik iradelerini gösterdiklerini belirtti.

        Seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Özdemir, "Bununla beraber ne yazık ki Pınarbaşı ilçemizde CHP'li bazı görevlilerin siyasi ahlak ve nezaketle bağdaşmayacak, hukuk dışı eylemleri de tatsız olaylara sebebiyet vermiştir. CHP'li kimi görevliler ile seçim kurulu bünyesindeki bazı şahısların, mühürsüz sandık torbaları ve yine mührü olmayan birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıkları tarafımızca tespit edilmiştir. Suçüstü yakalananlarsa çareyi gerginlik ve taşkınlık çıkararak kapatmaya çalışmıştır." ifadelerini kullandı.

        Buna karşın ilçe ve il seçim kurullarına gerekli itirazların yapıldığını bildiren Özdemir, şunları kaydetti:

        "YSK nezdindeki temsilcilerimiz tarafından da konu hassasiyetle takip edilmektedir. Ne yazık ki CHP’li malum görevlilerin usulsüzlükleri, gayriyasal tutumları ve demokratik olmayan yaklaşımları seçimlere şaibe düşürmüştür. An itibarıyla konu seçim mevzuatıyla yükümlü makamlarımızdadır. Pınarbaşılı hemşehrilerimiz ve dava arkadaşlarımız müsterih olsunlar, MHP'ye verilen her bir helal oyun takipçisi olduğumuz gibi Pınarbaşı'nda seçime gölge düşürmeye çalışırken suçüstü yakalanan zihniyete de aman vermeyecek, hukuki mücadelemizde başarılı olacağız. Bu vesileyle Pınarbaşılı hemşerilerimizi sükutu korumaya ve kamu görevlilerimize yardımcı olmaya davet ediyorum."

        MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen de CHP'li bazı sandık görevlilerinin 3 mühürsüz oy torbasını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını, oyların yeniden sayılması için parti avukatlarının itirazda bulunduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İzmir'de hangi aday önde?
        İzmir'de hangi aday önde?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de AK Parti'li Büyükkılıç başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 3 ilçe...
        Kayseri'de AK Parti'li Büyükkılıç başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 3 ilçe...
        Kayseri'de AK Parti'li Büyükkılıç başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 3 ilçe...
        Kayseri'de AK Parti'li Büyükkılıç başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 3 ilçe...
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, seçim sonuçlarını değerlend...
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, seçim sonuçlarını değerlend...
        Kayseri'de oy kullanmaya atları ile geldiler
        Kayseri'de oy kullanmaya atları ile geldiler
        Bakan Özhaseki: İnsanların siyasi tercihi başımızın üstünde
        Bakan Özhaseki: İnsanların siyasi tercihi başımızın üstünde
        Bakan Özhaseki, oyunu Kayseri'de kullandı:
        Bakan Özhaseki, oyunu Kayseri'de kullandı: