Kayseri Şeker Spor Kulübü Türkiye şampiyonu oldu

Kayseri Şeker Spor Kulübü 23 Yaş Altı Grekoromen Takımı, Türkiye şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya'da düzenlenen İsmail Güzel 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Şeker Spor Kulübü takım halinde Türkiye şampiyonu olurken, sporcular 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Şampiyonada, 55 kiloda Emre Mutlu ile 67 kiloda Azad Sarıyar altın, 60 kiloda Cihan Yaşar, 63 kiloda Mahmut Yılmaz, 67 kiloda Ahmet Yılmaz, 87 kiloda Toygun Aktop gümüş, 55 kiloda Sercan Keskin, 63 kiloda İsmail Oruçoğlu, 77 kiloda Şahan Acar ile Erkan Tuğcu da bronz madalya elde etti.