Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan N.K'yi (27) düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakaladığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.