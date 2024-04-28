Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, devam eden çalışmaları inceledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede yapı süren çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 11:50 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, devam eden çalışmaları inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede yapı süren çalışmaları inceledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi'nde yapımına başlanan aile sağlık merkezi ile kapalı semt pazar yerinde incelemelerde bulundu.

        Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle birlikte Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyeti ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

        Örnek bir sosyal belediyecilik hizmeti sundukları aktaran Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle bölgenin ihtiyacı olan diğer sosyal donatıların da yapılacağını vurguladı.

        Uğurevler Mahallesi'ne daha önce müjdesini verdikleri kapalı bir semt pazar yeri çalışmalarına başladıklarını dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Uğurevler ve çevre mahallelere hizmet verecek olan pazar yeri, bölgenin ihtiyacını karşılayacakken hemşehrilerimize daha konforlu imkan sağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Gerek pazarcı esnafının daha iyi koşullarda vatandaşlara hizmet verebilmesi noktasında gerekse vatandaşların daha hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmeleri adına bu tür projelere büyük önem veriyoruz. Bu ve buna benzer çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2024 ve bundan sonra taahhüt ettiğimiz projeleri teker teker hayata geçirerek, vatandaşımıza daha güzel bir hizmet sunmanın gayreti içerisindeyiz. Kocasinan'ımız gelişiyor, büyüyor ve güzelleşiyor. Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın isteklerini birer birer yerine getirmeye çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Fukuşima'daki atık su tahliyesi ikinci kez denetlendi
        Fukuşima'daki atık su tahliyesi ikinci kez denetlendi
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        Çin'de hortum felaketi!
        Çin'de hortum felaketi!
        Polis memuru meslektaşlarına ateş açtı
        Polis memuru meslektaşlarına ateş açtı
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        İsrailliler yine sokaklara indi
        İsrailliler yine sokaklara indi
        4,5 yıllık hasret bitti!
        4,5 yıllık hasret bitti!

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediyesi ikinci el eşya alışverişinin yapılacağı pazar kuruyor
        Melikgazi Belediyesi ikinci el eşya alışverişinin yapılacağı pazar kuruyor
        Kayseri Şeker Spor Kulübü Türkiye şampiyonu oldu
        Kayseri Şeker Spor Kulübü Türkiye şampiyonu oldu
        Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere 220 ton süt desteği
        Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere 220 ton süt desteği
        Kayserispor Başkanı Çamlı'nın ligde kalacaklarına inancı tam
        Kayserispor Başkanı Çamlı'nın ligde kalacaklarına inancı tam
        Kayseri'de, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı
        Kayseri'de, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı
        Kayseri'de Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
        Kayseri'de Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı