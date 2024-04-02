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        Erciyes Teknopark'ta kurulu şirket otomobillerde hacklenmeye karşı yazılım geliştiriyor

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'deki Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, otomotiv sektörüne yönelik hacklenmeye karşı geliştirdiği yazılımı ihraç ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:54 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:54
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        Erciyes Teknopark'ta kurulu şirket otomobillerde hacklenmeye karşı yazılım geliştiriyor
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        MUHAMMED KISIR - Kayseri'deki Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, otomotiv sektörüne yönelik hacklenmeye karşı geliştirdiği yazılımı ihraç ediyor.

        Erciyes Teknopark'ta 2013'te kurulan, Almanya, Kayseri ile Ankara'da ofisleri bulunan şirket, 30 kişilik ekiple "gömülü sistem" yazılımla elektronik kontrol ünitelerine yerli ve milli yazılımlar yapıyor.

        Şirket yöneticilerinden Bekir Düzçekiç, AA muhabirine, Kayseri'de milli imkanlarla yazılım ürettiklerini söyledi.

        Normal ve elektrikli araçlar için geliştirilen yazılımları yurt dışına ihraç ettiklerini belirten Düzçekiç, "İhraç ettiğimiz ülkeler arasında Almanya, ABD, Japonya var. Asya pazarında da bir deneyimimiz oldu. Yazılımlarımızı ihraç ediyoruz." dedi.

        Düzçekiç, hacklenmede çeşitli metotların olduğunu anlatarak, araç içi haberleşmesini sağlayan CAN (Controller Area Network- Denetleyici Alanı Ağı) adı verilen hatta sızılarak oradaki verilerin değiştirildiği ve donanımsal olarak voltaj değerleri ile araçtan verilerin çalındığını ifade etti.

        Geliştirdikleri yazılımla verilerin dışarıdan erişilmeyecek özel bir alana koyulduğunu aktaran Düzçekiç, her bir araç için özel sertifika tuttuklarını anlattı.

        - Ünlü markalarla çalışıyorlar

        Otomotiv sektöründe araçların hacklenmeye karşı siber güvenliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Düzçekiç, "Mercedes, Porsche, BMW, Volvo ve Audi gibi firmalarla çalışıyoruz. Japonya'da Fuji firması ile çalıştık. Otomotiv sektörüne siber güvenlik başladığından beri sektörün içerisindeyiz. Biliyorsunuz çağımızın sorunu siber güvenlik. Otomotiv sektöründe de araçların hacklenmeye karşı bir yazılıma, siber güvenliğe ihtiyacı var. Biz bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Düzçekiç, Teknopark'ın kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, sağlanan imkanların örnek olması gerektiğine dikkati çekti.

        Şirkette teknik lider olarak çalışan Hakan Mert Kum da "gömülü sistem" yazılımı hakkında şu bilgileri verdi:

        "Araçlara yazılım üretirken PCB kartları dediğimiz kartların üzerinde işlemciler var. Bu işlemciler piyasada bulabileceğiniz işlemciler değildir. Projelere başladığımız zaman onlar üretim ve geliştirme aşamasında oluyor. Biz üreticilerle geliştirmeye başlıyoruz. Gömülü sistemler şu an kullandığımız tüm sistemlerin içerisinde yer alan özelleşmiş ve genellikle tek bir amaca yönelik sistemlerden oluşmaktadır. Şu an mikrofon ve kamerada da gömülü sistemler bulunmaktadır. Tek bir amaca yönelmiş, tek bir işi geliştirmek için icra edilen sistemler diyebiliriz."

        - "Hacklenme ihtimalleri artıyor"

        Türkiye'deki firmaların tek bir yazılıma odaklandığını dile getiren Kum, şunları kaydetti:

        "Araçlarda şu an kontak sistemi, kapı kollarından uyanması, kilitlenmesi, kilit mekanizması, hırsız alarmı, batarya üretim sistemleri, elektronik park freni gibi işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Bizim gibi otomotiv alanlarında çalışan firmalar bulunmakta ama genelde Türkiye'deki firmalar tek bir yazılıma odaklanmaktadır. Kontrol ünitesinin içerisinde en az 7-8 yazılım var. Biz bunlara hakim olduğumuz için bunları geliştirmekteyiz. Bizi diğer firmalardan öne çıkartan ve tek olmamızı sağlayan özelliğimiz budur."

        Modernleşen otomobillerin hacklenme ihtimallerinin arttığına dikkati çeken Kum, "Bu yüzden otomotiv üreticileri yeni sistemler geliştirmeye başladılar. Bunların başında 'Hardware Security Modülü' dediğimiz HSM yazılımı ve donanımı bulunmaktadır. Biz şu an üreticilerle en başından itibaren birlikte geliştirmeler yapmaktayız. Şu anda Kayseri’de yerli ve milli olarak HSM yazılımı üretmeye başladık. Onun üzerine çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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