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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni'nin 59'uncu sayısı yayınlandı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni'nin 59'uncu sayısını dijital platformda yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:25 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:25
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni'nin 59'uncu sayısı yayınlandı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni’nin 59'uncu sayısını dijital platformda yayınladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2010 yılından itibaren yayınlanan şehir bülteninin 59'uncu sayısı dijital platformdaki yerini aldı. Bültende, belediyenin gerçekleştirdiği hizmetler ve hayata geçirdiği projeler takip edilebiliyor.

        Bu sayısında "Başımızın Tacı Kayseri" manşetiyle okurlarıyla buluşan bültende, 5 yılda yapılacak projelere de yer verildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5 yılda 438 projeye ulaştıklarını, yeni dönemde de çok sayıda özel proje ve yatırımları vatandaşla buluşturacaklarını belirtti.

        Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni'nin dijital yayınına www.kayseri.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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