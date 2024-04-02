Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni'nin 59'uncu sayısı yayınlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni’nin 59'uncu sayısını dijital platformda yayınladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2010 yılından itibaren yayınlanan şehir bülteninin 59'uncu sayısı dijital platformdaki yerini aldı. Bültende, belediyenin gerçekleştirdiği hizmetler ve hayata geçirdiği projeler takip edilebiliyor.

Bu sayısında "Başımızın Tacı Kayseri" manşetiyle okurlarıyla buluşan bültende, 5 yılda yapılacak projelere de yer verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5 yılda 438 projeye ulaştıklarını, yeni dönemde de çok sayıda özel proje ve yatırımları vatandaşla buluşturacaklarını belirtti.