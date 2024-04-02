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        Kayseri'de uzman çavuşu öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 16:55 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:55
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        Kayseri'de uzman çavuşu öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.B, maktul U.C.D'nin müşteki eşi F.D, annesi S.D. ve babası Y.D. ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık F.B. savunmasında, olayı başlatanın kendisinin olmadığını, karşı tarafın başlattığını ve kendisinin sonradan dahil olduğunu savunarak tahliyesini talep etti.

        Maktulün babası müşteki Y.D. ise şikayetçi olduğu sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık F.B'nin tutukluluğunun devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Mimsin Mahallesi'nde 23 Eylül 2023'te farklı düğün salonlarından çıkan iki grubun içerisinde bulunduğu araçlar kazaya karışmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan U.C.D. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, F.B. tutuklanmıştı.

        Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş U.C.D, kardeşinin düğünü için Kayseri'ye gelmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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