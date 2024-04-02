Kayseri'de uzman çavuşu öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.B, maktul U.C.D'nin müşteki eşi F.D, annesi S.D. ve babası Y.D. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık F.B. savunmasında, olayı başlatanın kendisinin olmadığını, karşı tarafın başlattığını ve kendisinin sonradan dahil olduğunu savunarak tahliyesini talep etti.

Maktulün babası müşteki Y.D. ise şikayetçi olduğu sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.