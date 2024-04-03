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        Kayseri'de hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 01:34 Güncelleme: 03.04.2024 - 01:34
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        Kayseri'de hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kirazlı Mahallesi istikametine giden M.K.Ü. yönetimindeki tır, Çat kavşağında karşıdan gelen A.A. (61) idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü A.A. ile aynı araçta bulunan Ş.U.S. (15) ve R.C. (14) Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        A.A. ve Ş.U.S, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. R.C'nin tedavisi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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