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        TIR ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, TIR ile taksinin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:10
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        TIR ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, TIR ile taksinin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, dün, gece saatlerinde Yahyalı ilçesi Kirazlı Mahallesi Çat Kavşağı'nda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen Aziz Aldanmaz yönetimindeki taksi ile M.K.Ü yönetimindeki TIR çarpıştı. Kazada, taksi şoförü Aziz Aldanmaz ile araçta yolcu olarak bulunan Ş.U.S. (15) ve R.C. (14) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aziz Aldanmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aldanmaz'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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