Kayseri'de kamyon ve iki işçi servisinin karıştığı trafik kazasında 10 işçi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 58 FF 819 plakalı kamyon, Kuzey Çevre Yolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan 14 ACK 684 plakalı işçi servisi ile yardıma gelen 38 R 1649 plakalı işçi servisine çaptı.

Kayseri'de kamyon ve iki işçi servisinin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 10 işçi yaralandı.

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