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        Başkan Çolakbayrakdar, ortaokul inşaatını inceledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden ortaokulun inşaatını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:38 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:38
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        Başkan Çolakbayrakdar, ortaokul inşaatını inceledi
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden ortaokulun inşaatını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yetkililerle okulu gezen Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çolakbayrakdar, hizmete devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Yeni ortaokulumuz, önümüzdeki dönem eğitim ve öğretimde hizmet vermeye başlayacak. Yüksek standartlarda olan okulun inşaatı tamamlanmak üzere ve önümüzdeki günlerde açılışını yapmış olacağız. Okulumuzda 24 derslik, 8 atölye, 120 kişilik konferans salonu, spor salonu, yemekhane ve bahçesinde çocuklarımızın spor yapabilecekleri basketbol sahası var."

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