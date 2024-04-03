Tarihi kale surları otizme farkındalık için mavi ışık ile aydınlandı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Kayseri Kalesi surlarını mavi ışık ile aydınlattı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Kayseri Kalesi surlarını mavi ışık ile aydınlattı.
Belediyeden yapılan açıklama göre, Cumhuriyet Meydanı'nın simgelerinden kalenin Türk bayrakları ile donatılmış duvarlarına yansıtılan mavi ışıkla otizm farkındalığı ortaya konuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, otizmin bir hastalık ya da eksiklik olmadığını belirterek, "Toplumda farkındalık oluşturmak için tarihi Kayseri Kalesi surlarını otizmin rengi olan mavi ışık ile aydınlattık. Otizm farklılıktır. Farklılıklarımızla güzeliz." ifadelerini kullandı.
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