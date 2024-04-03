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        Tarihi kale surları otizme farkındalık için mavi ışık ile aydınlandı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Kayseri Kalesi surlarını mavi ışık ile aydınlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:11 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:11
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        Tarihi kale surları otizme farkındalık için mavi ışık ile aydınlandı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Kayseri Kalesi surlarını mavi ışık ile aydınlattı.

        Belediyeden yapılan açıklama göre, Cumhuriyet Meydanı'nın simgelerinden kalenin Türk bayrakları ile donatılmış duvarlarına yansıtılan mavi ışıkla otizm farkındalığı ortaya konuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, otizmin bir hastalık ya da eksiklik olmadığını belirterek, "Toplumda farkındalık oluşturmak için tarihi Kayseri Kalesi surlarını otizmin rengi olan mavi ışık ile aydınlattık. Otizm farklılıktır. Farklılıklarımızla güzeliz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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