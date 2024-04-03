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        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, mazbatasını aldı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Hacı Mustafa Palancıoğlu, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 16:52 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:52
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        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, mazbatasını aldı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Hacı Mustafa Palancıoğlu, mazbatasını aldı.

        Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende mazbatasını alan Palancıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kendisine destek olan ve seçim çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Melikgazi'ye 5 yıl daha hizmet etmenin gururunu yaşadığını dile getiren Palancıoğlu, seçim sürecinde açıklanan projelerin hayata geçirilmesi noktasında çalışacağını kaydetti.

        Program, Palancıoğlu ve parti mensuplarının hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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