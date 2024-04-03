Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, mazbatasını aldı

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende mazbatasını alan Palancıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kendisine destek olan ve seçim çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.