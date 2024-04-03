Cezaevi nakil aracının devrildiği kazada yaralanan başçavuş şehit oldu

KAYSERİ’de, cezaevi nakil aracının şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, şehit oldu.

Kaza, geçen 21 Mart’ta saat 11.30 sıralarında Kayseri-Niğde yolunun 30'uncu kilometresi İncesu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Mersin'den Kayseri'ye seyir halinde olan İ.B. idaresindeki 33 PB 262 plakalı cezaevi nakil aracı, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır, 11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞEHİT OLDU

Kazada yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Çullu’nun cenazesi, Kayseri İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu’nun şehit olmasına ilişkin, “3 Nisan 2024 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.